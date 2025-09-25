Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Топ-10 регионов по снижению розничных продаж коньяка в январе—августе 2025 года

Регион Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Тува 3,2 -23
Вологодская область 59,4 -20
Бурятия 29 -14
Кемеровская область 120,3 -14
Томская область 52,1 -14
Волгоградская область 97,5 -13
Карелия 50,9 -13
Архангельская область 63,5 -13
Краснодарский край 363,2 -13
Ростовская область 203,8 -12

Источник: Росалкогольтабакконтроль.

