Топ-10 регионов по снижению розничных продаж коньяка в январе—августе 2025 года

Регион Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Тува 3,2 -23 Вологодская область 59,4 -20 Бурятия 29 -14 Кемеровская область 120,3 -14 Томская область 52,1 -14 Волгоградская область 97,5 -13 Карелия 50,9 -13 Архангельская область 63,5 -13 Краснодарский край 363,2 -13 Ростовская область 203,8 -12