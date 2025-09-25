Топ-10 регионов по снижению розничных продаж водки в январе—августе 2025 года

Регион Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Вологодская область 574,4 -12,76 Сахалинская область 320,9 -9,84 Бурятия 216,2 -9,46 Магаданская область 81,2 -9,29 Коми 458,8 -8,6 Мордовия 251 -7,97 Камчатский край 157,2 -7,97 Хабаровский край 655,5 -7,67 Костромская область 265,1 -7,39 Томская область 307,2 -7,03