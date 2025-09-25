Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-10 регионов по снижению розничных продаж водки в январе—августе 2025 года

Регион Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%)
Вологодская область 574,4 -12,76
Сахалинская область 320,9 -9,84
Бурятия 216,2 -9,46
Магаданская область 81,2 -9,29
Коми 458,8 -8,6
Мордовия 251 -7,97
Камчатский край 157,2 -7,97
Хабаровский край 655,5 -7,67
Костромская область 265,1 -7,39
Томская область 307,2 -7,03

Источник: Росалкогольтабакконтроль.

Новости компаний Все