Главные новости за 24 сентября. Новороссийск

Утром в среду, 24 сентября, в Новороссийске была объявлена угроза применения безэкипажных катеров. Жителей и гостей города призвали покинуть пляжи и набережную.

Позже утром в городе прозвучала сирена из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК), а затем была объявлена угроза по БПЛА.

Еще через некоторое время в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

После полудня Новороссийск подвергся масштабной атаке беспилотников, ударивших по центральной части города в районе гостиницы «Новороссийск». Погибли два человека, пострадали как минимум семь. Оказались повреждены несколько зданий, загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома.

В городе ввели режим ЧС. На месте действует оперативный штаб, координирующий ликвидацию последствий.

Также был поврежден городской офис АО «КТК-Р». Пострадали сотрудники компании.

