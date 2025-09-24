Главные новости за 24 сентября. Новороссийск
Утром в среду, 24 сентября, в Новороссийске была объявлена угроза применения безэкипажных катеров. Жителей и гостей города призвали покинуть пляжи и набережную.
Позже утром в городе прозвучала сирена из-за угрозы атаки безэкипажных катеров (БЭК), а затем была объявлена угроза по БПЛА.
Еще через некоторое время в аэропорту Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
После полудня Новороссийск подвергся масштабной атаке беспилотников, ударивших по центральной части города в районе гостиницы «Новороссийск». Погибли два человека, пострадали как минимум семь. Оказались повреждены несколько зданий, загорелась крыша пятиэтажного многоквартирного дома.
В городе ввели режим ЧС. На месте действует оперативный штаб, координирующий ликвидацию последствий.
Также был поврежден городской офис АО «КТК-Р». Пострадали сотрудники компании.
