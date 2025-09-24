Захарова назвала удар ВСУ по КТК в Новороссийске сигналом Евросоюзу

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по офису «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) в Новороссийске — сигнал для Евросоюза о намерениях Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это сигнал ЕС: пусть не удивляются, что Банковая (улица, где расположена администрация президента Украины Владимира Зеленского.— “Ъ”) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам»,— сказала госпожа Захарова «РИА Новости». Она отметила, что ВСУ также атакуют гражданскую инфраструктуру, энергетические объекты и аэропорты.

КТК — крупный международный нефтетранспортный проект. Помимо России в нем участвуют Казахстан и ведущие мировые добывающие компании. По трубопроводной системе КТК транспортируется сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Сегодня украинские беспилотники ударили по центру Новороссийска. Пострадали 11 человек, погибли двое. Мэр города сообщил о введении режима ЧС. Атаку на Новороссийск квалифицируют по ст. 205 УК РФ (теракт) и будут расследовать в Центральном аппарате СКР.