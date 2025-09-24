Лавров начал встречу с Рубио в Нью-Йорке

В Нью-Йорке проходит встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Политики встретились на 80-й сессии Генассамблеи ООН. Беседа проходит в закрытом формате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool Photo / AP Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Mandel Ngan / Pool Photo / AP

Господин Лавров доведет до властей США позицию России относительно ситуации на Украине, говорил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Министр иностранных дел даст господину Рубио «реальную информацию», отмечал он.

Накануне президент США Дональд Трамп выступил с речью на Генассамблее ООН. Он назвал Россию «бумажным тигром» и пригрозил «очень серьезными» пошлинами за отсутствие мирного соглашения с Украиной. Он пожаловался, что хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным так и не принесли практических результатов в урегулировании военного конфликта на Украине. В Кремле после этих слов утверждали, что сейчас «в арсенале» господина Трампа доминирует позиция, которую он услышал от президента Украины Владимира Зеленского. «Лавров будет встречаться с американцами в Генассамблее и все объяснит»,— говорил Дмитрий Песков.

