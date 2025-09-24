В Татарстане выявили 100 тонн зараженной импортной продукции

С начала 2025 года специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане обнаружили 112,2 тонн импортной продукции, зараженной карантинными вредителями. Проверки проводились на овощах, фруктах, зелени, муке, крупах, картофеле и другой продукции, поступавшей из разных стран. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

В 112 тоннах импортной продукции специалисты выявили два вида карантинных объектов в жизнеспособном состоянии. В зелени весом 89,5 тонн нашли вест-индского цветочного трипса, а в 22,7 тоннах персиков из Киргизии — личинки восточной плодожорки.

По словам заместителя заведующего лабораторией Ульяны Полкановой, эти вредители включены в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и могут представлять угрозу широкому кругу сельхозкультур. Информация была направлена в Россельхознадзор.

Анна Кайдалова