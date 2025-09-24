В Саратовской области еще две школы переданы региону

Образовательный центр № 1 им. Героя Советского Союза К. А. Рябова в Вольске, а также средняя школа № 12 им. Героя России А. И. Потапова города Шиханы переданы из муниципальной в областную собственность. Соответствующее решение поддержано депутатами на заседании облдумы.

Министр Саратовской области, председатель комитета по управлению имуществом Екатерина Лавренко сообщила, что правительством рассмотрено обращение министерства образования области, решение Вольского муниципального собрания, а также депутатов округа Шиханы о безвозмездной передаче образовательных учреждений из муниципальной собственности в государственную. Речь идет об образовательном центре № 1 имени Героя Советского Союза К. А. Рябова, а также средней школе № 12 им. Героя России А. И. Потапова.

По словам госпожи Лавренко, прием учреждений в областную собственность будет способствовать укреплению их материально-технической базы и проведению инновационных образовательных программ научно-исследовательской направленности. Правительство области поддерживает эти решения. Образовательные учреждения перейдут в государственную собственность с 1 января 2026 года.

Депутат Александр Анидалов (КПРФ) увидел в этом решении безысходность: местные бюджеты не в состоянии должным образом финансировать школы так, как это может сделать региональный бюджет. Тем более, если это центр, то ему нужно серьезное финансирование и кадровый потенциал. Безысходность, на его взгляд, рукотворная.

«Мы с вами депутаты, здесь, в областной думе, создали условия, при которых местные муниципалитеты не могут содержать этот центр должным образом, — считает депутат. — Кто откажется от своего имущества, потому что оно якобы не нужно?»

В результате муниципалитеты теряют все больше и больше своих полномочий: они отказываются от своего имущества и своих интересов. Депутат предложил выделять больше финансирования на содержание этих школ. Но признал, что члены его партии не будут голосовать против этого проекта, понимая, что ситуация вынужденная.

Депутат Станислав Денисенко (ЛДПР) увидел в решении о передаче школ образовательное неравенство.

«Здесь, в здании областной думы, не моргнув глазом, говорят о разнице подходов в образовательном процессе, — сказал господин Денисенко. — Образовательное неравенство не скрывается сегодня властью, и это позор. Это позор нам в первую очередь потому, что мы делим детей на тех, кто имеет будущее, получит качественное образование в современных школах, и тех, кто в итоге не сможет этого сделать». Такая картина, по его словам, — по всей области. По мнению господина Денисенко, все школы должны быть обеспечены одинаково. Нынешний же подход в корне неправильный.

В итоге 5 депутатов воздержались, остальные проголосовали «за». Председатель облдумы Алексей Антонов дал поручение председателю комитета по образованию подготовиться и провести совещание по этому вопросу, раз он вызывает такие толкования.

Татьяна Смирнова