Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Словакии Юраем Бланаром на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Фотографию с переговоров опубликовало российское внешнеполитическое ведомство.

Фото: МИД России Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар

Накануне Юрай Бланар заявил, что планирует обсудить с Сергеем Лавровым российско-украинский конфликт и поставки энергоносителей из России.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. На общих прениях Сергей Лавров выступит 27 сентября. Сегодня он также провел встречу с главой Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич-Эггер.

Лусине Баласян