В аэропорту Краснодара сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани. О задержках и переносах рейсов стало известно в 12:48 мск.

До этого аэропорт сообщал, что перенесет запланированные рейсы на следующий день, если ограничения продлят до 18:00 мск. Это связано с режимом авиагавани (с 9:00 до 19:00 мск).

Всего в аэропорту Краснодара отменили три рейса. Еще один рейс «Уральских авиалиний» перенаправлен на запасной аэродром в Минеральные Воды. Расписание изменили из-за ограничений воздушного пространства в нескольких районах Краснодарского края.

Аэропорт Краснодара объявил о возобновлении работы 11 сентября. 17 сентября первый рейс в город совершил «Аэрофлот». В целях безопасности авиагавань не обслуживала самолеты с конца февраля 2022 года.