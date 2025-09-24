Аэропорт Геленджика возобновил работу

В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Аэропорт не работал около семи часов, на запасные аэродромы отправили четыре самолета, которые совершали рейсы в Геленджик. Меры вводились «для обеспечения безопасности полетов».

Ограничения на прием и выпуск самолетов 24 сентября также вводились в аэропортах Сочи, Оренбурга, Уфы, Самары, Волгограда и Саратова. Кроме этого, в Геленджике закрыли море для судов из-за угрозы беспилотных катеров. Местным жителям рекомендуют уйти с пляжей и набережной и найти укрытие в зданиях.