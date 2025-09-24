На территории музея-заповедника «Казанский Кремль» проведут ремонтные работы. На эти цели выделено 105,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казанском Кремле проведут ремонт за 105 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Казанском Кремле проведут ремонт за 105 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Работы затронут сразу несколько объектов Кремля. Планируется заменить входные ворота на Тайницкой башне, установить новую систему контроля доступа в Юнкерском училище, Братском корпусе и Манеже, отремонтировать паркет в Музее естественной истории Татарстана и Центре «Эрмитаж-Казань».

Также предстоит заменить часовой механизм на Спасской башне, кровлю в здании Присутственных мест и обогрев в Губернаторском дворце. Планируется также обновить брусчатку — вместо бетонной уложат гранитную.

Заказчиком выступает ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль».

Сроки выполнения различаются: часть работ займет от 4 до 15 дней, а обновление брусчатки рассчитано на месяц. Отдельные работы будут проводиться ночью или в период закрытия музеев.

Анна Кайдалова