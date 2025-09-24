Мэр Сочи предупредил об опасности с акватории Черного моря

Мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил о сохраняющейся угрозе атаки безэкипажных катеров со стороны акватории Черного моря. В городе включили сирены и активировали системы отражения атаки, сообщил глава курорта в своем Telegram-канале.

В Сочи есть угроза атаки беспилотных катеров с Черного моря. Включены сирены, работают системы защиты.

Все городские службы готовы к действиям, их работу координирует оперативный штаб.

Жителям и тем, кто находится у берега, рекомендуется оставаться в помещениях без окон. Людям на улице рядом с набережными нужно срочно найти безопасное укрытие.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала, когда ситуация в Сочи станет спокойной»,— сказал мэр Андрей Прошунин.

Он также напомнил о запрете на съемку и публикацию фото и видео работы служб защиты. В случае происшествий нужно звонить по номеру 112.

«Ъ-Сочи» писал, что городской оперативный штаб решил эвакуировать отдыхающих с пляжей из-за угрозы атак беспилотников и катеров. Власти призвали местных жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.

Мария Удовик