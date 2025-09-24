В Новороссийске УК открыла убежище на улице Куникова после жалоб жильцов

Управляющая компания открыла подвал в многоквартирном доме №9 на улице Куникова после жалоб жильцов, сообщили «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе администрации города. Ранее в соцсетях опубликовали кадры, на которых видно, что во время атаки БПЛА на Новороссийск подвал дома, который служит убежищем, остается закрытым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По данным властей, в результате атаки ВСУ на Новороссийск были повреждены многоэтажные дома и гостиница «Новороссийск» в центральной части города. На данный момент сообщается о восьми пострадавших и двух погибших.

Екатерина Голубева