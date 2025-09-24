Ограничения в аэропорту Сочи сняли

В 17:05 по московскому времени в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

Фото: https: / t.me / aeroaer

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

В воздушной гавани курорта призвали местных жителей и гостей города с уважением относиться к окружающим и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям.

Представители аэропорта курорта напоминают, что как и всегда в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний или подписаться на оповещения по своему рейсу в телеграм-боте @AerodinamikaBot (https://t.me/AerodinamikaBot), а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале

Мария Удовик