Ограничения в аэропорту Сочи сняли
В 17:05 по московскому времени в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.
Фото: https: / t.me / aeroaer
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
В воздушной гавани курорта призвали местных жителей и гостей города с уважением относиться к окружающим и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям.
Представители аэропорта курорта напоминают, что как и всегда в терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.
Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, авиакомпаний или подписаться на оповещения по своему рейсу в телеграм-боте @AerodinamikaBot (https://t.me/AerodinamikaBot), а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале