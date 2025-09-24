Мишустин подписал постановление о выходных днях в 2026 году
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление праздничных и выходных днях в 2026 году. В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье, поэтому их переносят на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Фото: Правительство России
В 2026 году россияне будут отдыхать:
- с 31 декабря 2025 года по 11 января (12 дней);
- с 21 по 23 февраля (3 дня);
- с 7 по 9 марта (3 дня);
- с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня);
- с 12 по 14 июня (3 дня).
Нерабочим днем будет также День народного единства, который отмечается 4 ноября, а также 31 декабря.