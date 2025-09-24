Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Глава ИРИ заявил об информационной атаке на мессенджер Max

Глава Института развития Интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что мессенджер Max подвергся информационной атаке. Он рассказал о нападках на мессенджер со стороны западной прессы и сообщил, что «есть попытки с этим бороться».

«Не секрет, что мессенджер Max стал, скажем так, мишенью в довольно серьезной атаке информационной, гиператаке. <...> Чего стоят одни публикации в западной прессе по поводу инсинуации на тему того, что, мол, вот, смотрите, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает»,— сказал господин Гореславский на заседании совета при Минцифры (цитата по «РИА Новости»).

С 11 июля в Центре по интернет-коммуникациям «Диалог» зафиксировали 27 фейков, связанных с работой мессенджера. Генеральный директор компании Владимир Табак сообщил на совещании, что суммарный просмотр такого контента и его 95 тыс. копий составил 228 млн.

В августе аудитория Max достигла 32,2 млн. Мессенджер вошел в пятерку крупнейших в России, уступая WhatsApp, VK и Telegram. Эксперты отмечают, что аудитория сервиса растет быстрее рынка, но его ежедневное использование пока ограничено. По прогнозам аналитиков, к концу года охват Max может увеличиться на 15–25%.

Подробнее — в материале «Ъ» «В неохватном долгу».

Новости компаний Все