Глава ИРИ заявил об информационной атаке на мессенджер Max

Глава Института развития Интернета (ИРИ) Алексей Гореславский заявил, что мессенджер Max подвергся информационной атаке. Он рассказал о нападках на мессенджер со стороны западной прессы и сообщил, что «есть попытки с этим бороться».

«Не секрет, что мессенджер Max стал, скажем так, мишенью в довольно серьезной атаке информационной, гиператаке. <...> Чего стоят одни публикации в западной прессе по поводу инсинуации на тему того, что, мол, вот, смотрите, во всем мире мессенджеры ничего не считывают, а в России запущен Max, который якобы все считывает»,— сказал господин Гореславский на заседании совета при Минцифры (цитата по «РИА Новости»).

С 11 июля в Центре по интернет-коммуникациям «Диалог» зафиксировали 27 фейков, связанных с работой мессенджера. Генеральный директор компании Владимир Табак сообщил на совещании, что суммарный просмотр такого контента и его 95 тыс. копий составил 228 млн.

В августе аудитория Max достигла 32,2 млн. Мессенджер вошел в пятерку крупнейших в России, уступая WhatsApp, VK и Telegram. Эксперты отмечают, что аудитория сервиса растет быстрее рынка, но его ежедневное использование пока ограничено. По прогнозам аналитиков, к концу года охват Max может увеличиться на 15–25%.

