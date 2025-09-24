Обвиняемый в покушении на убийство двух подростков житель Удмуртии погиб на СВО

Обвиняемый в нападении на двух подростков 25-летний житель Удмуртии погиб в зоне СВО. Как сообщили в Глазовском райсуде республики, в связи с этим уголовное дело было прекращено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно обвинению, в августе 2024 года житель Глазова, находясь в городе, нанес ножами множество ранений двум подросткам, причинив им тяжкий вред здоровью. Фигуранту было инкриминировано покушение на убийство двух человек из хулиганских побуждений (ст. 105 УК). По данным издания Udm-info, пострадали 16-летний юноша и 15-летняя девушка.

После этого обвиняемый заключил контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. В августе 2025 год в суд поступили данных о гибели фигуранта при выполнении боевой задачи.