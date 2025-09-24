В результате атаки БПЛА на центр Новороссийска число пострадавших возросло до 7

В результате атаки беспилотников на центр Новороссийска число пострадавших возросло до семи человек. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«Все они доставлены в больницу. Еще один, седьмой пострадавший, получил ранения легкой степени тяжести» — написали в оперштабе.

Ранее сообщалось о двух погибших в результате массированной атаки на город днем 24 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главе Новороссийска Андрею Кравченко оказать пострадавшим всю необходимую помощь. В связи с происшествием в городе введен режим чрезвычайной ситуации, все службы оперативно работают на месте инцидента, координацию обеспечивает развернутый оперативный штаб.

По окончании угрозы планируется проведение поквартирных обходов для организации аварийно-восстановительных работ по каждому поврежденному адресу.

В течение дня в Новороссийске неоднократно звучали сирены в связи с отражением повторных атак беспилотников.

Екатерина Голубева