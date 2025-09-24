В Крыму направили в суд уголовное дело о хищении земель на 57 млн рублей

Прокуратура Республики Крым утвердила обвинительное заключение по делу жителя региона, который подозревается в мошенничестве с муниципальными землями на сумму более 57 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с 2018 по 2019 год обвиняемый совместно с другими лицами использовал поддельные документы для незаконной перерегистрации права собственности на четыре муниципальных участка в Симферопольском и Белогорском районах.

Подозреваемого установили и арестовали сотрудники органов внутренних дел. Уголовное дело в отношении других участников схемы выделено в отдельное производство.

Материалы направлены в Белогорский районный суд для рассмотрения по существу.

Органы местного самоуправления уже подали иски в судебные инстанции с требованием вернуть участки из незаконного владения.

Мария Удовик