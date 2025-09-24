В Чувашской деревне ученик восьмого класса выпал из окна школы

В Чувашии в деревне Кашмаши учащийся восьмого класса выпал из окна учебного заведения. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Чувашии.

По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 11:25. Ученик во время урока выпал из окна второго этажа. Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Пресс-служба прокуратуры Чувашии сообщила «Ъ Волга-Урал», что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, ребенок отправлен в больницу, предварительно угрозы для жизни нет.

На место случившегося приехал прокурор Моргаушского района Чувашии Алексей Галахов.

