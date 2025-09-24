Ремонтная кампания на энергообъектах столицы Удмуртии завершена на 98%

Ремонтная кампания на энергообъектах в Ижевске выполнена на 98%, высокая степень готовности системы теплоснабжения позволила оперативно войти в отопительный сезон, рассказал генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«За лето проведены необходимые работы на ижевских ТЭЦ и котельных, реализована большая программа по теплосетям, которая включает модернизацию и ремонты более 30 км трубопроводов с высоким износом»,— говорится в сообщении.

Отдельно стороны обсудили инвестпроекты в регионе. Один из них — реконструкция теплосетей на ул. Удмуртской в 2025 год. Компания обновляет свыше 600 м трубопроводов на четырех участках. Сети были проложены еще в 1970-1980 годы. Обновление теплосетей проходит в преддверии крупной реконструкции улицы на участке от ул. Ленина до ул. Кирова в 2026 году.

Кроме того, на встрече руководители подробно обсудили вопросы оплаты потребленной электроэнергии крупными предприятиями и наметили пути снижения их задолженности за коммунальные услуги.