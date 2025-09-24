В Новороссийске вновь звучит сирена
В Новороссийске в 15:09 мск вновь звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Город атакован БПЛА, сообщил глава Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
Мэр напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети. Мэр призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.
На территории города введен режим ЧС. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб.