Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске вновь звучит сирена

В Новороссийске в 15:09 мск вновь звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Город атакован БПЛА, сообщил глава Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Мэр напомнил о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети. Мэр призвал сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала.

На территории города введен режим ЧС. Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все