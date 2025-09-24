В Новороссийске снова звучит сирена из-за атаки БПЛА

В Новороссийске включили сирену воздушной тревоги в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили глава города-героя Андрей Кравченко.

Власти напомнили жителям о запрете фото- и видеосъемки процесса отражения нападения, работы защитных систем объектов, специальных и оперативных служб с последующим размещением материалов в соцсетях.

Горожан призвали «сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала».

Ранее сообщалось, что все экстренные службы работают активно. Спасатели ищут места падения обломков дронов. В Технико-экономическом лицее открыт пункт для временного размещения пострадавших.

Пожар на крыше дома на улице Шевченко потушен. Создан штаб для координации действий всех служб. После устранения угрозы рабочие группы проверят квартиры, чтобы оценить ущерб и составить план восстановления.

Власти предупреждают о возможной угрозе от дронов и просят жителей соблюдать меры безопасности. Если вы найдете обломки дронов, не подходите к ним и сообщайте по номеру 112.

Мария Удовик