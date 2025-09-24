В Новороссийске ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

По словам мэра, повреждены жилые дома и гостиница, городские службы работают в режиме ЧС. На базе Технико-экономического лицея развернут пункт временного размещения. Возгорание кровли многоквартирного дома на улице Шевченко локализовано, продолжаются работы по его устранению. На месте действует оперативный штаб, координирующий ликвидацию последствий.

После снятия угрозы рабочие группы приступят к поквартирным обходам для оценки ущерба и подготовки аварийно-восстановительных мероприятий. Подтверждена информация о погибших и пострадавших. Власти заявили о готовности оказать всю необходимую помощь. Жителям рекомендовано сохранять осторожность и при обнаружении обломков беспилотников сообщать о них по номеру 112.

Вячеслав Рыжков