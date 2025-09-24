Шесть человек пострадали в результате атаки БПЛА на Новороссийск

Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до восьми человек. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

По уточненным данным, двое погибли, еще шесть человек доставили в городскую больницу. У троих — травмы средней тяжести, еще трое — в тяжелом состоянии.

В результате падения обломков беспилотников получили повреждения семь жилых домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжаются работы по ликвидации возгорания. Кроме того, повреждены двадцать автомобилей, три из которых полностью сгорели.

Алина Зорина