Суд Краснодара оставил без изменений приговор восьми организаторам проституции

Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор восьми жителям города, осужденным за организацию проституции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранительных органов, с августа 2019 года по декабрь 2022 года пара и шесть девушек работали в салоне «Нирвана», предоставляя интимные услуги за деньги. Мужчина был руководителем и занимался организацией работы, а его жена была администратором. Остальные шесть девушек были сотрудницами салона.

Судебная коллегия по уголовным делам рассмотрела в апелляционном порядке дело супружеской пары и шести девушек из Краснодара. Первомайский районный суд назначил им наказания от полутора лет условно до двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Осужденные обжаловали вынесенный приговор. Однако краевой суд, изучив материалы дела, признал решение районного суда законным и обоснованным.

Приговор вступил в законную силу.

Мария Удовик

