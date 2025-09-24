Совфед одобрил денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток

Совет федерации на пленарном заседании одобрил закон об отказе от Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Из пояснительной записки к законопроекту следует, что Россия денонсирует Конвенцию в связи с «дискриминационными обстоятельствами». С декабря 2023 года РФ не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток и не может участвовать в его работе.

Европейская конвенция от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней были подписаны от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года. Документ направлен на предотвращение жестокого обращения с лицами, лишенными свободы.

Президент России Владимир Путин внес законопроект в Госдуму 8 сентября. Нижняя палата парламента одобрила его принятие 17 сентября.