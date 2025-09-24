В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали сотрудники КТК-Р
В результате атаки на центр Новороссийска сегодня днем был поврежден городской офис АО «КТК-Р». Об этом сообщила пресс-служба КТК.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Двое сотрудников компании получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения. Один из сотрудников получил осколочные ранения. Работа административного офиса временно приостановлена, а персонал эвакуирован.
Также в здании, где находится офис КТК, находятся серьезно пострадавшие лица, не являющиеся сотрудниками компании. Власти продолжают работать на месте происшествия.
Помимо этого в результате атаки на город пострадали жилые дома и гостиница в зоне обстрела.