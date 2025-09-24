Министр спорта Дегтярев дал понять, что знает тренера «Зенита» Семака

Министр спорта Михаил Дегтярев опроверг свои же слова о том, что не знает главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сообщает «Комсомольская правда». Эти слова вызвали резонанс и критику чиновника со стороны болельщиков сине-бело-голубых.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните?»— сказал господин Дегтярев в разговоре с представителями издания.

Затем министр спорта добавил, что является фартовым человеком для петербургского клуба. По его словам, в розыгрыше суперфинала Кубка России 2023/2024 «Зенит» проигрывал «Балтике» по ходу встречи. Однако как только Дегтярев зашел на стадион и занял место в ложе, то сине-бело-голубые сразу отыгрались.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция возбудила административное дело после баннера фанатов «Зенита» в защиту господина Семака. «Сергей Семак — легенда футбола. Дегтярев — некомпетентное (синоним слова грубиян — Ъ)»,— говорилось в послании болельщиков.

Андрей Маркелов