Спикер ЗСК Юрий Бурлачко рассказал о предстоящей инаугурации губернатора Кубани

Председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко в своем Telegram-канале рассказал о том, в каком формате будет проводиться инаугурация избранного на минувших выборах главы региона. Руководитель парламента отметил, что жители Кубани остались верны своей гражданской позиции и проявили высокую активность.

«В выборах приняли участие более 3 млн человек, что составляет 68,67% населения Краснодарского края. Вместе с тем, главное событие еще впереди — официальное вступление в должность вновь избранного главы региона, или иначе — инаугурация. Согласно Уставу Краснодарского края и установленной в соответствии с ним процедурой церемония проходит в рамках сессии краевого парламента»,— сообщает Юрий Бурлачко.

По его словам, вступление в должность главы Кубани проводится в присутствии судей краевого и арбитражного судов, полномочного представителя президента России по Краснодарскому краю, депутатов Государственной Думы, прокурора Краснодарского края, руководителей представительных и исполнительных органов местного самоуправления, членов крайизбиркома, духовенства, представителей средств массовой информации и других приглашенных.

«Избранный губернатор Краснодарского края в торжественной обстановке приносит присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Краснодарского края. Именно с этого момента начинается исчисление нового срока полномочий губернатора, а вместе с тем и еще один этап, уверен, прогрессивного развития нашего региона»,— написал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых