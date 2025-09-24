В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА
В Анапе объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. В городе звучит сигнал «Внимание всем». Об этом сообщила мэрия Анапы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Жителей и гостей города просят не выходить на улицу, укрыться в помещениях без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Рекомендуют также не пользоваться лифтом, избегать нахождения рядом с окнами и дверями.
«Если вы на улице: укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания. Используйте для укрытия подвалы домов, подземные парковки. Опасно прятаться у стен многоквартирных домов, использовать в качестве укрытия автомобиль, остановочные павильоны» — говорится в сообщении.
Мэрия города также напоминает, что публикация в социальных сетях фото и видео с беспилотниками, системами ПВО и работой спецслужб запрещена.