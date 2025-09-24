Минобороны: российская армия продвигается в районе Клебан-Быкского водохранилища

Министерство обороны РФ заявило, что российские войска за сутки взяли под контроль более 4,5 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища. В сводке ведомства сказано, что подразделения группировки войск «Южная» «улучшили положение по переднему краю».

ВС РФ продолжают «уничтожение противника, заблокированного в ДНР южнее Клебан-Быкского водохранилища», — сказано в пресс-релизе.

В понедельник Минобороны сообщало, что ВС РФ лишили ВСУ средств разведки и снабжения у Клебан-Быка.