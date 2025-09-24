Авиакомпания NordStar возобновит полеты в Краснодар из Норильска с 6 октября

Авиакомпания NordStar запустит рейсы в Краснодар из Норильска, Москвы и Челябинска с 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Первый рейс из аэропорта Норильска в столицу Кубани состоится 6 октября 2025 года. Самолеты Boeing 737-800 будут летать еженедельно с промежуточными посадками в Москве и Челябинске.

Согласно информации на сайте авиакомпании, минимальная стоимость билета на маршрут Норильск — Краснодар составляет 24,4 тыс. руб. Продолжительность перелета — около 11 часов 35 минут.

Алина Зорина