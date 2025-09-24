Белгородский рынок добился в суде отсрочки своего сноса

Арбитражный суд Белгородской области удовлетворил заявление местного ООО «Атава» о применении обеспечительных мер по спору вокруг земельного участка с овощным рынком на проспекте Богдана Хмельницкого в облцентре. Суд запретил мэрии и комитету имущественных и земельных отношений предпринимать действия по демонтажу сооружений рынка «Восход» до рассмотрения иска по существу. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Поводом для обращения ООО «Атава» в региональный арбитраж стало уведомление от 25 августа, в котором городские власти потребовали освободить участок площадью 848 кв. м и провести демонтаж торговых объектов. Право снести их администрация как арендодатель оставила за собой. «Атава» же считает договор аренды действующим и указывает на экономический ущерб в случае сноса. Компания также предупредила «о риске социальной напряженности», поскольку рынок обеспечивает торговлю сельхозпродукцией.

По словам истца, попытки демонтажа предпринимались еще в 2020 году. В картотеке арбитражных дел находится ряд производств между владельцами рынка и властями. Самое крупное — от сентября 2024 года. В нем говорится, что, по мнению «Атавы», муниципалитет нарушил свои обязательства, не продлив договор аренды от 21 января 2015 года. Компания подала заявление о продлении аренды на семь лет, но ответчики не отреагировали. Также предприниматели просят суд обязать администрацию и комитет повторно продлить договор аренды — уже до 10 ноября 2031 года. Суды первой и второй инстанций встали на сторону властей, 18 сентября истец подал кассационную жалобу, которую приняли к производству.

Согласно данным Rusprofile, ООО «Атава» работает в Белгороде с 1992 года. Основной вид деятельности — розничная торговля продуктами питания и напитками, включая алкоголь. Гендиректор — Андрей Тюфанов. Учредителями фирмы выступают Виктор (51%), Александр (24,5%) и Андрей (24,5%) Тюфановы. В 2024 году выручка компании составила 10,5 млн руб. (+90%), чистая прибыль — 619 тыс. руб. (убыток 1,8 млн руб. годом ранее).

Анна Швечикова