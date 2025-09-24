Два человека погибли и трое пострадали в результате атаки ВСУ на Новороссийск

Сегодня днем Новороссийск подвергся масштабной атаке беспилотников, ударивших по центральной части города в районе гостиницы «Новороссийск». Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«По предварительной информации известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы» – заявил губернатор.

Вениамин Кондратьев призвал жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома, а выразил соболезнования семьям погибших и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

Отражение атаки продолжается.

Екатерина Голубева