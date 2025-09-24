В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Анапы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

В Анапе звучит сигнал «Внимание всем». Жителей и гостей города просят не выходить на улицу, укрыться в помещениях без окон, не пользоваться лифтом и избегать окон и дверей.

При нахождении на улице необходимо укрыться в цокольном этаже здания. Можно использовать парковки и подвалы. Если вы находитесь в автомобиле, рекомендуется покинуть транспорт и спрятаться за любое крепкое укрытие.

«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК) идет в Новороссийске. Городские службы приведены в состояние максимальной готовности.

Алина Зорина