Israel Hayom: исполком UEFA не будет отстранять израильские команды

Американские официальные лица призвали исполком Союза европейских футбольных ассоциаций UEFA) не отстранять от турниров израильские сборные и клубы. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

Ранее издание сообщало, что исполком UEFA может провести голосование по вопросу отстранения израильских команд. По данным Isarel Hayom, подавляющее большинство среди 20 голосующих ассоциаций поддерживают эту инициативу. Сообщается, что благодаря усилиям «израильских и международных дипломатов, руководителей футбольных ассоциаций и спортивных чиновников» вопрос об исключении Израился не стоит на повестке дня. Также, по информации газеты, в переговорах участвовали американские официальные лица, которые «настоятельно призывали» руководство UEFA не нарушать статус-кво/

В текущем сезоне в еврокубковых турнирах принимает участие один израильский клуб из Израиля — «Маккаби» из Тель-Авива. Первый матч общего этапа Лиги Европы команда проведет 24 сентября. Соперником «Маккаби» станет греческий ПАОК.

В 2024 году футбольные федерации стран Ближнего Востока направили письмо в Международную федерацию футбола (FIFA) с призывом отстранить от соревнований израильские команды. С обращением выступили 12 федераций, в число которых вошли представители Палестины, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

