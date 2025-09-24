Над Республикой Крым и другими регионами России сбили 16 БПЛА

16 беспилотников уничтожили над Крымом и другими регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа сбили в период с 07:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО. Беспилотники уничтожены также над Белгородской областью и акваторией Черного моря.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в течение прошедшей ночи над территорией Республики Крым, акваторией Черного моря и другими регионами России уничтожили 70 БПЛА.

Алина Зорина