Анапские семьи получили награды в День кубанской семьи

В городском театре Анапы состоялось торжественное мероприятие в честь празднования Дня кубанской семьи. Участников праздника поздравили временно исполняющая полномочия мэра города Светлана Балаева и председатель городского Совета Анапы Вячеслав Вовк. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«Кубанская семья издавна славится своими традициями и культурой. Хорошая крепкая семья — основа любого государства, нашего края и нашего города и, конечно, образец для подражания молодежи»,— подчеркнула Светлана Балаева.

По мнению Вячеслава Вовка, Кубань является регионом с богатейшими традициями, и каждая семья способствует их сохранению.

«Желаю, чтобы наша большая кубанская и анапская семья с каждым годом прирастала детьми, и все они были счастливы и здоровы»,— добавил председатель горсовета.

Благодарности и подарки получили супружеские пары Анапы, которые прожили в браке 40 и более лет, а также семьи, воспитывающие пятерых и более детей. Во время мероприятия наградили родственников добровольцев и мобилизованных жителей Анапы, находящихся в зоне проведения специальной военной операции.

Как отмечает администрация города, для гостей праздника представили творческие номера местные ансамбли «Зарница», «Соловейко», «Мятный бриз», «Акварель», «Молодость» и другие коллективы и солисты.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Анапе четыре культурных учреждения получат федеральную поддержку в рамках национального проекта «Семья» на общую сумму свыше 100 млн руб. Министерство культуры России завершило отбор регионов для предоставления субсидий на развитие организаций культуры.

Алина Зорина