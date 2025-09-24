Анапские учреждения культуры модернизируют за 100 млн рублей

Четыре культурных учреждения Анапы получат федеральную поддержку в рамках национального проекта «Семья» на общую сумму свыше 100 млн руб. Министерство культуры России завершило отбор регионов для предоставления субсидий на развитие организаций культуры, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Анапы

Современное оборудование получит студия детской анимации «Мультионариум» из Дома культуры села Сукко. Студия помогает детям и подросткам развивать творческие способности. Создание анимационного контента позволяет им не только совершенствовать художественные таланты, но и осваивать современные технологии: 3D-моделирование, видеомонтаж и программирование.

В Юровской детской сельской библиотеке-музее появится культурно-просветительский центр. Это современное пространство для апробации образовательных программ творческого и интеллектуального развития детей и подростков.

Центральная библиотека Анапы станет «модельной». Современный культурный и образовательный центр преобразует традиционное библиотечное пространство в многофункциональное место для учебы, работы и досуга. Классический книжный фонд будет сочетаться с цифровыми технологиями и новым дизайном.

В Детской музыкальной школе №1 создадут новое образовательное пространство — Школу креативных индустрий. Федеральный проект Министерства культуры России направлен на дополнительное бесплатное образование для детей 12–17 лет в области современных цифровых творческих профессий. Подростков будут обучать дизайну, 3D-графике, анимации, звукорежиссуре, электронной музыке, фото- и видеопроизводству для развития творческого потенциала и подготовки к будущей профессии.

Алина Зорина