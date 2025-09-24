Главу волгоградского образовательного учреждения осудят за коммерческий подкуп

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении директора частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фигурантке вменяют 17 эпизодов преступления. По данным следствия, она в течение года предоставляла коммерческим фирмам фиктивные документы об обучении работников. Взамен она получала денежное вознаграждение.

Фактически занятия, проверка и оценка знаний не проводились. Руководители 17 организаций передали фигурантке за подложные свидетельства и удостоверения в общей сложности более 300 тыс. руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение. Фигурантке грозит до девяти лет лишения свободы.

Павел Фролов