Информация о коуче из Сочи, похитившей 20 млн руб вызвала интерес полиции

Правоохранительные органы инициировали проверку после публикаций в интернете о том, что более 20 девушек могли пострадать от действий местного коуча. Официальных заявлений в полицию по данному факту не поступало, сообщает «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Согласно материалам в социальных сетях, жительница Сочи, позиционирующая себя как финансовый коуч и специалист по трейдингу, обещала участницам курсов высокий доход и быстрое обогащение. По данным авторов публикаций, после получения около 20 млн руб. она перестала выходить на связь.

Потерпевшие утверждают, что вкладывали в обучение от 500 тыс. до 7 млн руб., передавая деньги коучу для последующего инвестирования. Злоумышленница проводила курсы личностного роста и представляла себя успешным трейдером. Проверка продолжается, уточняют в ведомстве.

Анна Гречко