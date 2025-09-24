В аэропорту Краснодара возможно изменение расписания рейсов

В аэропорту Краснодара ожидаются корректировки в расписании рейсов. Влияние оказали временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Краснодарского края. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Фото: Маргарита Синкевич

«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет»,— говорится в сообщении.

По данным пресс-службы аэропорта Краснодара, сейчас задержан вылет рейса SU-1257 в Москву.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кроме того, жителей Новороссийска предупредили о комбинированной атаке ВСУ на город. Звучит сирена.

Алина Зорина