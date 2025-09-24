В Краснодарском крае заключили более 2 тысяч брачных договоров

С января по август 2025 года в Краснодарском крае нотариусы удостоверили 2,5 тыс. брачных договоров. Об этом сообщает Business FM Краснодар со ссылкой на Федеральную нотариальную палату. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 14,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Юрист Евгения Тутушкина отмечает, что брачные договоры сегодня используют не только при вступлении в брак, но и для урегулирования имущественных вопросов при разводе. По словам эксперта, отсутствие договора чаще всего приводит к судебным спорам о разделе имущества, особенно если супруги имеют бизнес или активы.

«Брачный договор — это, по сути, урегулирование вопросов имущественного характера лиц, которые либо вступают в брак, тогда у нас брачный договор начинает действовать с момента вступления в брак, либо уже вступивших в брак. Брачным договором можно как разделить полностью все имущество, которое, скажем так, между сторонами будет приобретаться, либо частично»,— пояснила госпожа Тутшкина.

По итогам 2024 года в регионе было удостоверено около 4,9 тыс. брачных договоров. За январь—февраль 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировали более 4,7 тыс. браков и свыше 3,6 тыс. разводов.

Анна Гречко