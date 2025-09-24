В Сочи в суд направлено дело о «похоронных» взятках на 12,8 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении 14 жителей Сочи, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе, а также во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с августа 2023 по июль 2024 года фигуранты во главе с бывшим советником мэра Сочи Родионом Пищуром сформировали преступное сообщество. В состав организации вошли сотрудники городской администрации, представители частного ритуального агентства ООО «Ритуал-Сочи» и муниципальной специализированной службы по вопросам похоронного дела. Участники сообщества якобы вымогали взятки за предоставление мест для захоронения на кладбищах города на общую сумму не менее 12,8 млн руб.

Обвиняемые, в зависимости от роли, проходят по статьям о создании и участии в преступном сообществе (ч. ч. 1–3 ст. 210 УК РФ) и получении взятки группой лиц в крупном размере (п. п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Санкции по этим статьям предусматривают наказание от 7 до 20 лет лишения свободы и дополнительные меры, включая штраф в 60-кратном размере суммы взятки.

Ранее Октябрьский районный суд Краснодара продлил срок содержания под стражей Родиона Пищура до конца января 2026 года. Следствие считает, что доступ к захоронениям в Сочи был возможен только при передаче незаконного вознаграждения, размер которого варьировался от 200 тыс. до 3 млн руб.

Нурий Бзасежев