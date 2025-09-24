В Волжском заключили под стражу водителя за гибель девятилетней девочки в ДТП

В Волжском Волгоградской области заключили под стражу 39-летнего водителя, обвиняемого в гибели девятилетней девочки в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Водитель микроавтобуса «Пежо Боксер» сбил насмерть девочку на пересечении улиц Оломоуцкая и Мира в Волжском, когда та пересекала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на самокате. Произошло это 22 сентября этого года.

По данному факту возбудили уголовное дело (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Организовала проверку прокуратура Волгоградской области.

Павел Фролов