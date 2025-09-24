В Италии хотят закрепить выход на пенсию в 67 лет

Правительство Джорджи Мелони рассматривает вариант заморозки пенсионного возраста на уровне 67 лет. Сейчас в Италии возраст выхода на пенсию пересматривается каждые два года и изменяется в зависимости от средней продолжительности жизни. Как пишет Financial Times (FT), в последний раз его повышали в 2019 году — на 5 месяцев, до 67 лет. С января 2027 года он должен вырасти еще на три месяца.

Закрепления пенсионного возраста и в целом пересмотра пенсионных законов добиваются итальянские профсоюзы. Той же позиции придерживается правая консервативная партия «Лига», входящая в правящую коалицию. Они ссылаются на то, что некоторые пожилые рабочие просто умирали на производстве, и привязка пенсионного возраста к средней продолжительности жизни — «ужасная политика по отношению к трудящимся».

Между тем независимая парламентская бюджетная комиссия подсчитала, что заморозка приведет к увеличению пенсионной нагрузки на бюджет на 0,4% от ВВП к 2040 году, а отношение госдолга к ВВП вырастет к 2031 году до 139%, что на 7 процентных пунктов больше, чем прогнозируется сейчас. В Министерстве финансов Италии FT сообщили, что этот вопрос «пока еще только обсуждается» и решение будет приниматься с учетом «общей экономической картины».

Алена Миклашевская