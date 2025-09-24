На Кубани в четыре раза увеличили уничтожение санкционных сыров и колбас

В Краснодарском крае с января по август 2025 года изъяли 168 кг продукции, запрещенной к ввозу в Россию, что в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

По данным ведомства, совместно с таможенниками и транспортной прокуратурой проверили торговые объекты региона. Изъяли 146 кг сыров и 22 кг колбас из Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Голландии, Дании, Греции и Нидерландов. Вся продукция была уничтожена путем сжигания.

Для сравнения, в 2024 году были конфискованы лишь 35 кг сыров и 5 кг колбас, а также 1,1 т греческой капусты и 3 т греческих мандаринов.

