В Пензе подросток погиб при падении с 12-го этажа, подключилась прокуратура
Прокуратура поставила на контроль процессуальную проверку по факту гибели подростка в Первомайском районе Пензы. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Согласно предварительным сведениям, трагедия произошла вечером накануне, 23 сентября, на ул. Тамбовская. Там подросток 2008 года рождения упал с высоты 12-го этажа многоквартирного дома.
Надзорное ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств случившегося. Прокуратуре предстоит оценить работу органов системы профилактики.