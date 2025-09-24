Группа риэлторов обманула 88 человек на 2 млн рублей в Краснодаре

Прокуратура Краснодара направила в Первомайский районный суд дело против троих уроженок Адыгеи, которые под видом риэлторских услуг обманули 88 человек на сумму свыше 2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Трем фигуранткам в возрасте от 30 до 40 лет предъявлены обвинения по пяти эпизодам мошенничества, совершенного организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, с июня 2021 года по октябрь 2024 года обвиняемые заключали с клиентами договоры на поиск жилья стоимостью от 15 до 50 тыс. руб. Одна из участниц группы занимала должность генерального директора организации. Фактически недвижимостью мошенницы не занимались, а через короткое время переносили офисы в другие места.

Для возмещения ущерба пострадавшим на имущество обвиняемых наложен арест. Стоимость недвижимости фигуранток достаточна для удовлетворения исковых заявлений.

Алина Зорина